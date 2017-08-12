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Gökçek deşifre etti: Her gün 2 milletvekili cezaevine gidip...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Kemal Kılıçdaroğlu’nun MİT TIR’ları davasında tutuklanan Enis Berrberoğlu’nun itirafçı olmaması için 2 milletvekili görevlendirdiğini söyledi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:00
Gökçek deşifre etti: Her gün 2 milletvekili cezaevine gidip...

MİT tırları davasıyla ilgili konuşan eski CHP'li Savcı Sayan 'Enis Berberoğlu'nun eşi günde iki kez CHP Genel Merkezi'ni arayarak, "Berberoğlu'na sahip çıkmazsanız eşim konuşacak' diye konuştuğunu söyledi.

Savcı Sayan'ın bu iddiasına Ankara Büyükşehir Belediye BaşkanıMelih Gökçek'ten destek geldi. İddiayı güçlendiren Gökçek, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'nun konuşmaması için CHP'li iki milletvekilini görevlendirdiğini öne sürdü.

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Gökçek'e göre CHP'li vekiller Enis Berberoğlu'nu hergün ziyaret ederek konuşmamaya ikna etmeye çalışıyor. 

Gökçek'in tweetleri şu şekilde:

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:00
  1. Melih Gökçek
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Enis Berberoğlu
  4. Savcı Sayan
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