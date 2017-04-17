% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Gökçek: Bizi vuran, 'Hayır'ı yükselten neden...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek: "Genel itibarıyla biz Türkiye'de bir zafer kazandık. Ankara'da en son 44,8 aldım, şimdi ise 48,85 aldık. Dört puan artmış oluyor. Dört puan artmasına rağmen Melih Gökçek nasıl kaybetmiş oluyor, bunun mantığını anlayabilmek mümkün değil"

Gökçek: Bizi vuran, 'Hayır'ı yükselten neden...
Eklenme: 17 Nisan 2017, 21:47

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının sonucunu, "Genel itibarıyla biz Türkiye'de bir zafer kazandık." sözleriyle değerlendirdi.

Halk oylamasının sonuçlarına ilişkin soru üzerine, "Genel itibarıyla biz Türkiye'de bir zafer kazandık." ifadesini kullanan Gökçek, yüzde 54-55 seviyelerinde "evet" beklediklerini ancak milletin takdirinin bu yönde olduğunu dile getirdi.

Ankara'da halk oylaması öncesi yapılan anketlerde "evet"lerin daha yüksek çıktığını ancak bazı olayların oyun düşmesine neden olduğunu belirten Gökçek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunun iki özel nedeni var. Memurlar arasında, aslı astarı olmayan, çok ciddi olarak '300 bin memurun görevine son verileceği'ne dair CHP'liler ve FETÖ'cüler inanılmaz bir propaganda yaptılar. Bu propagandaya memur inandı ve inandıktan sonra da 'Benim geleceğim ne olacak' gibi bir endişe içerisine düştü. Bu bizi Ankara'da çok etkiledi kesinlikle. Bizi en çok vuran bu. İkincisi de bir eyalet meselesi bir problem olarak ortaya sunuldu. Aslında böyle bir şey yoktu ama o kadar yoğun bir propaganda yaptılar ki o yoğun propagandaya da inananlar oldu. Bunlar üç puan civarında oyumuzun düşmesine neden oldu." değerlendirmesini yaptı.

Ankara'da "hayır" oylarının çoğunlukta çıkmasının "Melih Gökçek'in veya AK Parti'nin oyunun düştüğü" yorumlarına neden olduğunun ifade edilmesi ve değerlendirmesinin sorulması üzerine Gökçek, "Ankara'da en son 44,8 aldım, şimdi ise 48,85 aldık. Dört puan artmış oluyor. Dört puan artmasına rağmen Melih Gökçek nasıl kaybetmiş oluyor, bunun mantığını anlayabilmek mümkün değil. Bu bir algı yönetimi." dedi.

"Sandık kurulundaki adamlar neden müdahale etmiyor"

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oy pusulalarını kabul etme kararına ilişkin eleştirileri de değerlendiren Gökçek, YSK'nın daha önce başka seçimlerde de bu tür kararlar aldığını hatırlattı.

Gökçek, sandık başında CHP ve HDP'nin de görevlileri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sandık kurulundaki adamlar neden müdahale etmiyor? Sen kendi adamına kızacağına kalkıyorsun 'Efendim mühürler yapılmadı' diyorsun. Ben şunu da söyleyeyim, bu mühür olayının yapılmayışının en büyük nedeni bana göre özellikle CHP'li sandık kurulu üyelerinin, sandık başkanlarının, yani memur ama CHP'li netice itibarıyla, FETÖ'cü olan memurların yapmış olduğu bir oyun. Yani sırf arkaya bir şaibe karışsın diye."

 
EtiketlerCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMelih GökçekAnkara
HABER YORUMLARI
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şemsettin tok

Tabii sen kimseye bi şey yapmazsınmecliste kulis yapıp 1475 sayılı yasayı değiştirerek 4857 sayılı yasaya dönüştürüp torba yasalarla çalışan işçilerin altını oyup çalışma şartlarını değiştirip zorla yıllık izine çıkarmadın zorla emekli etmedin kalifiye ego işçilerini askiye amele olarak gönderip kanala sokmadın işçilerin vardiyalarını primlerini fazla mesailerini kaldırmadın belka çalışanlarını işten çıkarmadınyani sen memura işçiye kötülük yapmayan bir insansın değilmibaşkanım çalışanlar kendiliğinden uyduruyor bunlarıeh unutma yaptıklarını seçimlerde görüşeceğizbiz hancı sen yolcu

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Cemil

Ozaman daha cok bekliceksin

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vatandaş

İyi analiz. Bence iki neden var. Birincisi fetö ile mücadelede siyasete dokunulmamış olmasi ki yani. Sadullah Ergin Bülent Arınç gibi kişiler karakolun yanından bile geçmedi. İkincisi ise propaganda yaparken yapılan yollar Havaalanları köprüler anlatıldı. CHP nin tek adam iddiası memurlar işten atılacak ve eyalet iddialarına cevap verileceği halkın ikna edileceği yerde papağan gibi yolları böldük kalpleri birleştirdik köprüleri kurduk bilmem ne olduyu anlattıniz. Oysaki millet bunları görüyor ve biliyor. Sen millete 18 maddeyi anlat. Kemalın yalanlarını curüt. Ve bir ak Partili olarak inşallah bu olaydan ders çıkarır ve reis kısa zamanda al partide temizlik yapar. Senden başlamak üzere

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Salih

Yani bir ak partili olarak öz elestiri yapmak gerekirse kusura bakmada evet diyen sadece ak partili degildi mhpli kesimde evet dedimadem sen oyunu arttirdin ak partili olarak soruyorum nerde mhp nin oyu yuzde 4 de ordan geldi benim oyum yerinde sayiyor gibi basit bir cevap vermwssin umarim evet cikti turkiye kazandi mutluyuz lakin ak partide de gozle gorur turkiye genelinde kaybolan yerler var bunuda asla unutup hafife almamak gerekir bence.

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Bİ KUDRET

Sayın Gökçek, son yerel seçimdeki oylar sana verilmedi. Fetöye karşı vatan ve devlet savunması refleksiyle sana rağmen, Ak Parti'ye verildi. Her seçimde son defa diyorsun. Sonra vazgeçiyorsun. Yani bizi aptal yerine koyuyorsun. Eski Gökçek de yok artık. Nerede o peşpeşe yatırımlar. Son dönemde piyasaya oğlundan başka bir şey sürmedin. Ha bir de Fetö sol ilişkisiyle ilgili kitap. O alanda önce kendi ansiklopedini yaz. Metro işini hükümete yükledin. Ankara'nın herşeyi hala pahalı... Vesselam her yerel seçimde sana oy vermiş biri olarak, bu sefer seni sandığa gömmek için seçimi bekliyorum.

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Yeni Akit
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