Gökçek AK Partililer ile vedalaştı, Erdoğan'a bu mesajı gönderdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifa edeceği bilgisini vermesinin ardından veda turlarına başladı. Gökçek, belediye binasında belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi. Gökçek burada, AK Parti ve Cumhurbaşkanı ile ters düşmeyeceğini vurguladı.

Gökçek, istifasından önce Belediye Meclisi’ndeki AK Partili Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla son grup toplantısında vedalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la pazartesi yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından 28 Ekim Cumartesi günü istifa edeceğini açıklayan Gökçek, Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki AK Parti’li Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla son grup toplantısında vedalaştı.

Duygusal anların yaşandığı toplantıda Gökçek’in Ankapark ve İnanç Müzesi gibi büyük projeler için destek vermeye hazır olduğunu söylediği öğrenildi. Gökçek, toplantıda “Ben gerekirse bu projeler için gönüllü olarak gelirim her türlü desteği veririm. Yeter ki bu projeler tamamlansın” dedi.

"CUMHURBAŞKANI İLE TERS DÜŞMEM, BU DAVA BÜTÜN İSLAM'IN DAVASIDIR"

AK Parti ve Cumhurbaşkanı ile ters düşmeyeceğini bir kez daha vurgulayan Gökçek ayrıca “Bu dava bütün İslamın davasıdır ben bu davada kendi nefsimi öne çıkartmam. Bu dava için elimden gelen her türlü katkıyı da yapacağım” dediği belirtildi. Toplantı sonunda Gökçek ve belediye meclis üyeleri toplu fotoğraf çektirirken Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Bekir Ünüvar da fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.