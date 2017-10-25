Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gökçek AK Partililer ile vedalaştı, Erdoğan'a bu mesajı gönderdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, istifa edeceği bilgisini vermesinin ardından veda turlarına başladı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 22:31
Gökçek AK Partililer ile vedalaştı, Erdoğan'a bu mesajı gönderdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifa edeceği bilgisini vermesinin ardından veda turlarına başladı. Gökçek, belediye binasında belediye meclis üyeleri ile bir araya geldi. Gökçek burada, AK Parti ve Cumhurbaşkanı ile ters düşmeyeceğini vurguladı.

Gökçek, istifasından önce Belediye Meclisi’ndeki AK Partili Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla son grup toplantısında vedalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la pazartesi yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından 28 Ekim Cumartesi günü istifa edeceğini açıklayan Gökçek, Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki AK Parti’li Meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarıyla son grup toplantısında vedalaştı.

Duygusal anların yaşandığı toplantıda Gökçek’in Ankapark ve İnanç Müzesi gibi büyük projeler için destek vermeye hazır olduğunu söylediği öğrenildi. Gökçek, toplantıda “Ben gerekirse bu projeler için gönüllü olarak gelirim her türlü desteği veririm. Yeter ki bu projeler tamamlansın” dedi.

"CUMHURBAŞKANI İLE TERS DÜŞMEM, BU DAVA BÜTÜN İSLAM'IN DAVASIDIR"

AK Parti ve Cumhurbaşkanı ile ters düşmeyeceğini bir kez daha vurgulayan Gökçek ayrıca “Bu dava bütün İslamın davasıdır ben bu davada kendi nefsimi öne çıkartmam. Bu dava için elimden gelen her türlü katkıyı da yapacağım” dediği belirtildi. Toplantı sonunda Gökçek ve belediye meclis üyeleri toplu fotoğraf çektirirken Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Bekir Ünüvar da fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 22:31
  1. melih gökçek
  2. gökçek erdoğan
  3. erdoğan
  • Ahmet koçAhmet koç32 dk önce
    Helâl olsun Melih başkana...Bizde onu baş tacı yaptık.dualarimiz onunla...
  • idrisidris34 dk önce
    Çağdaş başkan seni milletvekili veya bakan olarak görmek isteriz komunist vatan hainlerine karsı verdigin mücadele takdire şayandır Allah sizden razı olsun
ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
İbadi'den Türkiye'ye çağrı
İbadi'den Türkiye'ye çağrı
''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''
''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
AK Parti'de gece yarısı o kente atama
AK Parti'de gece yarısı o kente atama
Yeni torba yasasının içinde neler var?
Yeni torba yasasının içinde neler var?