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Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

22 Aralık 2017 Cuma 12:07
Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan, Gökçeada’dan saat 13.00, Kabatepe'den saat 15.00 seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 12:07
  1. fırtına
  2. Çanakkale
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