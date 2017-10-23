Gök: Türkiye, 15 Temmuz gerçeğiyle yüzleşmelidir

CHP Grup Başkanvekili Gök, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili her gün yeni gelişmelerin ortaya çıktığına işaret ederek, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın açıklamalarının, izaha muhtaç olduğunu ve yeni açıklamalarla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

"Darbecilerle kim müzakere yürütmüştür, nasıl bir müzakere yürütülmüştür? Ne olmuştur? İlginç bir değerlendirme." diyen Gök, darbecilerle yürütülen müzakerelerin ortaya çıkması gerektiğini belirtti.

Levent Gök, "Hava Kuvvetleri Komutanı, bir kuvvet komutanı olarak darbecilerle müzakere yürütmemişse yürüten kimdir ve nasıl görüşmeler yapılmıştır? Ne olmuştur? Ne pazarlıklar yapılmıştır?" diye sordu.

Ünal'ın, "Akın Öztürk'ün darbeyle bir ilgisinin olmadığı yönünde bir ifadesinin olmadığını" anlattığını aktaran Gök, darbe girişiminin hemen ardından Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya bu şekildeki ifadelerin kim tarafından eklendiği sorusunu da yöneltti.

CHP Grup Başkanvekili Gök, sözlerine şöyle devam etti:

"Abidin Ünal'ın açıklamasının hilafına Akın Öztürk'ün darbecilerle ilgili olmadığı şeklindeki beyanı koyan üst irade kimdir? Gerçekten ortalığın karıştığı bir tablo içerisindeyiz. Türkiye, 15 Temmuz gerçeğiyle yüzleşmelidir. Bu iş nereye kadar uzanıyorsa üzerine gidilmelidir. Bu açıklamalardan sonra herhalde Silahlı Kuvvetlerin en üst kademesinin bir açıklama yapması gerekir. Tablo bu. Kurumlar gittikçe çöküyor, kavramlar birbirine karışıyor ve ortada izahı, açıklamayı gerektiren pek çok açıklama peşi sıra geliyor. Bunlar ciddi açıklamalar ve bu açıklamaların da mutlaka kamuoyuna, kamuoyu vicdanını tatmin edici bir şekilde yapılması gerekir. Aksi takdirde soru işaretleri gittikçe büyüyecektir ve bu tablo işin içinden çıkılmaz bir hale gelecektir."

"Metal yorgunluğu çerçevesinde bunlar izah edilemez"

AK Parti'li bazı belediye başkanlarının istifasının istenmesine de değinen Gök, bu sürecin tam anlamıyla bir "pehlivan tefrikasına" dönüştüğünü savundu.

Belediye başkanlarının istifasının istenmesinin başlı başına ciddi bir süreç olduğuna dikkati çeken Gök, İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediyelerinin bütçelerinin birçok bakanlığın bütçesinden fazla olduğunu belirtti. Gök, şu ifadeleri kullandı:

"Belediye başkanlarının hangi uygulamaları, yolsuzlukları, bunlar sergilenmeden 'İstifa edin' demek suretiyle onları adeta aklamaya tabi tutan bir süreci yaşayamayız. Bunların FETÖ bağlantısı mı vardır, yolsuzluklardan dolayı ciddi ihmalleri mi vardır, belediyelerde büyük kamu zararları mı oluşmuştur, imar emsal artışlarında çok ciddi sorunlar mı yaşanmıştır? Kamuoyu bu gerçekleri bilmeyecek midir? Bir metal yorgunluğu çerçevesinde bunlar izah edilemez."

"Her ihanetin bir bedeli vardır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İstanbul'a ihanet ettik. Ben de sorumluyum" sözlerini anımsatan Gök, şu görüşleri ileri sürdü:

"Gözünüz aydın Cumhurbaşkanı. 23 yıldır İstanbul'u sizin partiniz ve zihniyetiniz yönetiyor. İstanbul'a ihanet etmişseniz, en büyük ihaneti yapan kadrolar sizsiniz, başta siz olmak üzere. Ama 'İhanet ettik, ben de bundan sorumluyum' diyerek bir cümleyle geçiştiremezsiniz. Her ihanetin bir bedeli vardır."

"Eğitim yapboz tahtasına dönüştürüldü"

Şaban Dişli'nin iktidar partisi çevreleri ve Türkiye kamuoyu tarafından sorgulanması gereken bir kişi olduğunu belirten Gök, "Böyle bir tablo içerisinde Şaban Dişli'yi getirip bir başdanışman yapan anlayış bunun da hesabını vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversiteye giriş sistemindeki değişiklikler konusundaki bir soru üzerine Gök, eğitimin yapboz tahtasına dönüştürüldüğünü ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığının bütün paydaşlarla bir şura düzenlemesini ve buradan alınacak sonuçlara göre çalışma yürütmesini istedi.