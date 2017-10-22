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Göçükte yaralanan işçi hayatını kaybetti

Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçükten yaralı kurtarılan Kabak, tedavi gördüğü Gaziantep'te hayatını kaybetti.

22 Ekim 2017 Pazar 12:20
Göçükte yaralanan işçi hayatını kaybetti

Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçükten yaralı kurtarılan Sıddık Kabak, tedavi gördüğü Gaziantep'te hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şırnak'ta ruhsatsız faaliyet gösteren kömür ocağında meydana gelen ve 7 işçinin öldüğü göçüğün ardından ağır yaralı olarak Gaziantep'teki özel bir hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Kabak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Kabak'ın cenazesi, defnedilmek Şırnak'a götürüldü.

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 12:20
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