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Göçük faciasında ölü sayısı artıyor

Şırnak'ta 17 Ekim'de kömür ocağında meydana gelen göçükte ölü sayısı 8'e yükseldi.

22 Ekim 2017 Pazar 10:33
Göçük faciasında ölü sayısı artıyor

Şırnak' ta 17 Ekim de kaçak kömür ocağında meydana gelen ve 7 işçinin yaşamını yitirdiği göçükte ağır yaralanan 1 işçi daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Böylelikle göçük faciasında ölenlerin sayısı 8 yükselmiş oldu.

Şırnak- Cizre karayolunun 20. kilometresindeki maden mevkisinde Kaçak kömür ocağında geçen pafta göçük oluş ve 8 işçi toprak altında kalmıştı.7 işçinin cansız bedenine ulaşılırken bir işçi isa ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan işçi de hayatını kaybetti ve faciada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 10:33
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