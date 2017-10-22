Göçük faciasında ölü sayısı artıyor

Şırnak' ta 17 Ekim de kaçak kömür ocağında meydana gelen ve 7 işçinin yaşamını yitirdiği göçükte ağır yaralanan 1 işçi daha tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Böylelikle göçük faciasında ölenlerin sayısı 8 yükselmiş oldu.

Şırnak- Cizre karayolunun 20. kilometresindeki maden mevkisinde Kaçak kömür ocağında geçen pafta göçük oluş ve 8 işçi toprak altında kalmıştı.7 işçinin cansız bedenine ulaşılırken bir işçi isa ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan işçi de hayatını kaybetti ve faciada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.