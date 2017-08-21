"Göçmenler bizim namusumuz, onlara devlet olarak bakacağız"

Yozgat’ta yaşayan 7 bin 600 göçmen için Vali Kemal Yurtnaç başkanlığında Merkez Ortaokulu’nda toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yurtnaç’ın yanı sıra Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Kentte 7 bin 600 göçmenin yaşadığını söyleyen Vali Yurtnaç,"Kamu kurumlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, siyasi parti teşkilatlarını bilinçlendirerek Yozgat’ta kardeşlik ortamı bozulacak şeyler yaşanmasın diye bu tür toplantıyı yapmak istedik. Bu insanların buraya uyumu çok önemli. Bu uyumu komşuluk, arkadaşlık ilişkileriyle sağlayacağız. Bunların çocuklarına okullarımızı açarak Türkçe öğrenmelerini sağlayacağız. Büyüklerine halk eğitimlerde Türkçe öğreterek buradaki uyumu birlikte sağlayacağız. Biz de bir Kurtuluş Savaşı yaşadık, mücadele verdik. Her ülkenin başına böyle şeyler gelebilir. Çeşitli ihanetlerle karşılaşılabilir. Irak, Suriye dediğimiz yer bizim 100 sene önce aynı ülkenin sınırları içerisinde yaşadığımız yer. Kardeşlik hukukumuzun yanı sıra onlarla komşuluk hukukumuz da var" dedi.

Yozgat’ta birtakım olayların yaşanmaması için tedbir aldıklarını dile getiren Vali Yurtnaç,"İlimizde çeşitli münakaşalar olabilir. Devletin burada polisi, jandarması, adliyesi var. Biz olaylar olmaması için çeşitli tedbirleri kolluk kuvvetlerimizle alıyoruz. Suç işleyenleri savcının, mahkemenin huzuruna bırakırız, cezaları neyse çekerler. Ama bunu biz bireysel olarak yaptığımızda anarşi doğar. Yozgat’ın Türkiye’de güzel bir ismi var. Vatanperver, misafirperver iyi insanları var. Bu güne kadar yaptığımız şeylerin bu şehrin yöneticisi olarak bozulmamasını istemiyorum. Bu şehirde yaşayan göçmen kardeşlerimizi sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri olarak desteklememiz lazım. Onlarla ilişkilerimizi güçlendirelim, onların yanında olalım" diye konuştu.

Yozgat’ta toplumsal kardeşliği bozacak bir endişenin içerisine girmeyeceklerini de vurgulayan Vali Yurtnaç,"Nihayetinde bu dünyada güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun da bir bedeli var. Koruyacağız, kollayacağız, destek olacağız. Kimse toprağını köyünü bedavadan terk edip gitmez. Çünkü herkes kendi ortamında güçlüdür. Onlar böyle bir durumla karşılaştılar ve buraya geldiler. Kesinlikle gıyapta oluşturulmaya çalışan olumsuz yargılara asla kapı aralamayın. Bunlar bizim namusumuz bunlara devlet olarak bakacağız. Buradaki toplumsal kardeşliği bozacak hiçbir endişenin içerisine girmeyeceğiz. Adaletli olacağız. Bunlar bizim kardeşlerimiz nasıl ensar-muhacir kardeşliği varsa muhacirlere nasıl ensarlar kapı araladıysa aynı şekilde biz de onlara el uzatacağız" ifadelerinde bulundu.