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Göçmen teknesi battı: 2 ölü 8 kayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kalimnos adasına yasadışı yollardan kaçak taşıyan bir bot battı.

03 Kasım 2017 Cuma 12:47
Göçmen teknesi battı: 2 ölü 8 kayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kalimnos adasına yasadışı yollardan kaçak taşıyan bir bot battı. Olayda 16 kişi kurtarılırken, 2 kişinin cesedi bulundu. 8 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kalimnos Adası'na yasadışı yollardan kaçak taşıyan bir bot battı. Sabaha karşı Kalimnos Adası açıklarında Yunan karasularında bir göçmen teknesi battığı belirlendi.

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 16 kişi sağ olarak kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedeni Turgutreis açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekiplerince bulundu. Cenazeler Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede kayıp olan 8 kişiyi arama kurtarma çalışmaları 4 bot 1 uçak ve 1 helikopter katılıyor. Kardak kayalıkları civarında yoğunlaşan arama kurtarma çalışmalarına Yunan ekipleri de destek veriyor.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 12:47
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