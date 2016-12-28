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Göç yolunda doğan ''Türkiye''

Irak'ın Telefar kentinden kaçan, çok sayıda kadın ve çocuğun da aralarında bulunduğu Türkmenler, uzun ve çileli bir yaya yolculuğun ardından kendilerine sahip çıkan ülkemizin sınırlarına ulaştı. Bu yolculukta doğan kız çocuğuna ise ''Türkiye'' adı kondu.

Göç yolunda doğan ''Türkiye''
Eklenme: 28 Aralık 2016, 02:55
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Hatay, Suriye ve Irak'daki durumun ortaya çıkardığı yeni bir drama daha sahne oldu. Irak'ın Musul bölgesinin DEAŞ'tan alınması için koalisyon ülkeleri ve Peşmergelerin başlattığı operasyonun ardından, bu bölgenin Telefar kentinde yaşarken kaçan, çok sayıda kadın ve çocuğun da aralarında bulunduğu Türkmenler, uzun ve çileli bir yaya yolculuğun ardından Hatay'a ulaştı.

Türkmenlerin sığındığı yer Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'ndeki Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) oldu. Son 3 günde 25-30'ar kişilik gruplar halinde gelen Türkmenlerin büyük çoğunluğu, Telafer bölgesinden Suriye üzerinden Hatay'a yaya olarak geldiklerini, çok azının da yer yer araç bulabildiğini söyledi. Bazı Türkmenler, 40 gündür yaya olarak kar ve soğukta kaçışlarını sürdürdüklerini anlattı.

HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, gelenlerin tümünün Türkçe konuşan Türkmenler olduğunu, ilk anda elbise, ayakkabı ve çamaşır verdiklerini, banyo imkanı sağlanıp sıcak yemek ikram ettiklerini söyledi.

Valilik, Kaymakamlık, Belediye, UNICEF ve Göç İdaresi ile gönüllülerin katkısıyla destek verilen Türkmenlerden şimdiye kadar gelenlerin sayısı 900'ü geçti.

Çoğu yüzünü ve kimliğini gizleyen Telefar Türkmenleri için sınıra ve otogara yakın bir noktada kurulan çadıra ulaşan Türkmenlerin bir bölümü, ilk tedavi ve dinlenmelerinin ardından başka kentlerdeki yardım kuruluşları ya da akrabalarının yanına gidiyor.

Göç yolunda doğdu, adı Türkiye kondu

Telafer'den kaçmayı başaran genç kadınlardan biri 40 gün süren yaya yolculuk sırasında bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebek, babaannesinin kucağında bugün Türk sınırından Hatay'a girdi. Türkiye adı konulan bebek sağlık kontrolleri yapılarak sıcak bir barınma ortamına kavuşturuldu.

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) yöneticileri, yeni göreve başlayan Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran’ı ziyaret ederek, ilçede barınan Türkmenler hakkında bilgi verdi.

Dernek Başkanı Rahmi Vardı, AFAD tarafından sahada çalışma izni olan tek dernek olduklarını belirterek, "Derneğimiz şu an Musul’un Telafer bölgesinden gelen Türkmenleri misafir ediyor. Bu soydaşlarımız orada göçe zorlanıyor ve canlarını kurtarmak için günlerce yol geliyorlar. Derneğimize geldikleri zaman nerede olduklarını dahi bilmiyorlar, Türkiye’de olduklarını söyleyince de gözlerinin içi gülüyor" dedi. Kırıkhan’da bulunan yardım dernekleri arasında koordinasyonun eksik olduğundan da yakınan Vardı "Kaymakam olarak bu yardım koordinasyonunun tarafınızdan tek elden sağlanmasını bekliyoruz" önerisinde bulundu.

Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran da önümüzdeki günlerde ilçedeki Suriyeliler'in sorunlarını görmek için yerinde incelemeler yapıp bilgi alacağını söyledi.

 
EtiketlerMusulMusul operasyonuTelaferTelafer kentiTelafer'den göçTelaferli TürkmenlerHatayHatay KırıkhanHatay Yardımlaşma Derneği
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