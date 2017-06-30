Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Göç mağduru ailelere seminer

Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından “Çiçekler Solmadan” projesi kapsamında göç mağduru ailelere aile içi eğitim semineri verildi.

30 Haziran 2017 Cuma 16:44
Göç mağduru ailelere seminer

TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde verilen seminere Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş ve yaklaşık 250 göç mağduru aile katıldı. "Çiçekler Solmadan” projesi kapsamında göç mağduru ailelere rehberlik, rehabilitasyon ve sosyal hizmet sunma faaliyeti çerçevesinde ailelere 4. seminer Sosyal Hizmet Uzmanı Vedat Yalçın tarafından verildi. Daha önceki aylarda gerçekleşen seminerlerde göç sonrası insanların yaşadığı psikolojik travma üzerinde duran Sosyal Hizmet Uzmanı Vedat Yalçın, bu seminerde “Ergenlik öncesi anne ve babaların tutumu, ergen iletişimi” konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Aile bireylerinin aralarındaki iletişimin çocuğun gelişimi üzerindeki etkilerini slaytlar eşliğinde anlatan Sosyal Hizmet Uzmanı Yalçın, aile bireylerinden gelen sorulara da cevaplar verdi.

Seminere katılan tüm aileler, proje kapsamında tutulan servislerle evlerinden alınarak seminerin verileceği kurs merkezine getirilerek daha sonrada aynı şekilde evlerine bırakıldı.

Seminerde emeği geçen proje ekibine teşekkür eden aileler, verilen eğitimin kendileri için çok önemli olduğunu söylediler.

Ayrıca “Çiçekler Solmadan” projesi kapsamında göç mağduru ailelere yönelik aile içi eğitim seminerlerinin devam edeceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 16:44
  1. Karataş
  2. Hakkari
  3. Ab
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabük’te termometreler 44 dereceyi gösterdi
    1. Karabük’te termometreler 44 dereceyi..
    2. Tunceli valisi göreve başladı
    3. Çorlu’da pasajda korkutan yangın
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
    5. Ödünç aldığı motosikletle 10 metre..
    6. Muş’ta terör operasyonları
    7. Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5..
    8. Sıcaktan bunalan yaylalara çıktı
    9. HÜDA-PAR’dan Suriyeli ailelere ziyaret
    10. Kocaeli'de korkunç kaza!
    11. Yozgat’ta ’Duman-1’ operasyonu yapıldı
    12. Çamaşır makinesi içinden 2 metrelik..
    13. Seyir halindeki araç yandı
    14. Başkan Aktaş belediye personeli ile..
    15. Tokat’ta doğa kampı başladı
    16. Kütahya’da uyuşturucu operasyonu
    17. Aykut Kocaman resmen Fenerbahçe'de
    18. Antalya Gündoğmuş’ta orman yangını
    19. Şırnak Valisi Aktaş göreve başladı
    20. Sıcak hava bunalttı
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    Mete Yarar'dan çarpıcı analiz: Türkiye ne oldu da birden olumlu sonuçlara ulaştı
    Mete Yarar'dan çarpıcı analiz: Türkiye ne oldu da birden olumlu sonuçlara ulaştı