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Go-kart tekerine saçları sıkıştı... Ülkeyi sarsan feci ölüm!

Hindistan'da 28 yaşındaki Puneet Kaur, gittiği bir eğlence parkında eşiyle birlikte go-kart aracına binmek istedi. Aracı sürmeye başlayan genç kadın, bir süre sonra saçlarının aracın tekerine sıkışması sonucu feci şekilde can verdi.

15 Şubat 2018 Perşembe 15:25
Go-kart tekerine saçları sıkıştı... Ülkeyi sarsan feci ölüm!

YENİAKİT.COM.TR/ÇEVİRİ HABER 28 yaşındaki Puneet Kaur ailesiyle birlikte tatil yapıyordu. Tatil sırasında bir eğlence parkına giden genç kadın go-kart aracına binmek istedi.

Eşiyle birlikte go-kart aracına binen Kaur'un kısa süre sonra saçları tekere dolandı ve kafası koptu.

Olay yerine en yakın hastaneye kaldırılan genç kadın, kurtarılamadı.

BBC ekiplerine açıklamalarda bulunan polis ekipleri, go-kart pistinin kapatıldığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

Olay sonrası henüz kimse gözaltına alınmamışken, bir polis memuru da çarpıcı bir açıklamada bulundu. Yine BBC'ye konuşan polislerden biri, ölümün sebebinin belirsiz olduğunu ve soruşturma tamamlandıktan sonra kesin ölüm nedeninin açıklanabileceğini söyledi.

Çünkü olay sonrası tutulan rapora göre Kaur, araca binmeden önce saçlarını topuz yaparak kask taktı.

Go-kart pistinin işletmecisi, her şeyin kurallara uygun olarak yapıldığını ve kadınlara bir saç bantı ile kask verildiğini iddia etti.

Hindistan medyasında yer alan bir habere göre, Puneet Kaur'un eşi verdiği röportajda, "Eşimle birlikte eğlenirken birden eşimin saçları dağıldı (kasktan dışarı çıktı) ve çığlık attığını duydum." açıklamasını yaptı.

Ülkeyi sarsan bu ölüm, Hindistan'da yaşanan nadir go-kart kazalarından biri...

 

 

 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 15:25
  1. Hindistan
  2. go kart aracı
  3. saçları tekere sıkıştı

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