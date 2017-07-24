GMİS yönetimi, TTK’da göreve atanan yöneticileri ziyaret etti

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska ve Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, TTK Genel Müdürlüğü görevine atanan Muharrem Kiraz’ı, TTK Edüt, Plan-Proje ve Tesis Daire Başkanlığı’na atanan Ejder Erbay’ı, TTK Personel Daire Başkanlığı’na atanan Akşin Kaymak’ı, TTK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı’na atanan Yesari Sezgin’i ve İşletmeler Daire Başkanı Tevfik Baş’ı ziyaret ederek yeni görevlerinde başarı dileğinde bulundular.

GMİS Heyeti ziyaretlerde yeni atanan TTK yöneticileriyle görüş alışverişinde bulundular.