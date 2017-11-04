Global Yatırım Holding'ten YEKA hamlesi

Global Yatırım Holding Centricus ile yeni ortaklığının ardından enerji ve altyapı gibi kârlılığı daha yüksek alanlara odaklanacağı bir strateji benimserken, büyük bir yurtdışı ortak ile YEKA ihalelerine girerek güneş enerjisi santrali yatırımı yapmaya hazırlanıyor.

Şirket aynı zamanda daha düşük getirisi olan gayrimenkul, madencilik ve CNG ticareti gibi alanlardan çıkmayı planlarken; yurtiçinde büyük bir bağımsız portföy yönetim şirketinin satın almasını da yakında tamamlayacak.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Reuters ile yaptığı söyleşide yabancı yatırım fonu Centricus'un şirkete Haziran'da yüzde 31 ortak olmasının ardından "temiz enerji" ve altyapı alanına odaklanacaklarını ifade etti.

Birkaç ay öncesine kadar F.A.B. Partners adını kullanan Londra merkezli Centricus, alternatif yatırım alanında büyük ölçekli yatırımcılara hizmet veriyor. Kurucuları arasında Türk bankacı Dalınç Arıburnu'nun da bulunduğu Centricus geçen yıl ABD'li özel sektör tahvillerine yatırım yapan CIFC'i satın aldı. Teknolojiye yatırım yapan SoftBank Vision Fund'ın kuruluşunda da danışmanlık yaptı.

YEKA ihalelerine de atıfta bulunan Kutman, "YEKA'lardan ilkini kaçırdık. İkinci ihaleye büyük bir yabancı ortakla kesin gireceğiz. Teklifimiz de biraz farklı ve çok çok rekabetçi olacak" dedi.