Gizli toplantıda harita başında yakalanan o isimler adliyeye sevk edildi

Büyükada'da yapılan gizli toplantıda gözaltına 10 kişi adliyeye sevk edildi. Polis, Uluslararası Af Örgütü ile Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcilerinin toplantı yaptıkları Büyükada'daki otele, 5 Temmuz günü operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınanlar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Sorguları tamamlanan 4'ü kadın 10 kişi, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 kişinin otelde harita başında yakalandıklarını açıklamıştı.



