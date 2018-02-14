Gizli tanıktan Arınç’ın damadına şok suçlama

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ses ve görüntüsü değiştirilerek SEGBİS aracılığıyla bağlanan gizli tanık ‘Lagos’, ‘Urfa’dan Ankara’ya tayini çıktıktan sonra, kendisine bu yapı içinde olduğu söylenen Ekrem Yeter’e yönlendirildiğini’ iddia etti.

Gizli tanık, Ekrem Yeter’in yönlendirmesiyle de kendi evini tutana kadar bir ay FETÖ evinde kaldığını ileri sürdü. Tanık Bülent Çanakçı ise “Ekrem Yeter bu yapının içindeydi. FETÖ elebaşının hastalıklarını iyileştirmek ve ömrünü uzatmak için kök hücre merkezi açmak istediklerini duydum” iddiasında bulundu. Ekrem Yeter, iddiaları reddederek FETÖ ile bağlantısının olmadığını söyledi.