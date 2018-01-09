Gizli tanık deşifre oldu

Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında 17-25 Aralık’ın iki gizli tanığından biriyle FETÖ’nün irtibata geçerek teklifte bulunduğunu iddia etti.

İşte Selvi’nin yazısından o bölüm;

'' (...) ABD’de her adım bilerek atılıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Zarrab’ın ABD’ye gitmesine, Hüseyin Korkmaz’ın tahliye edilip elimizden uçmasına neden izin verdik diye sormayacağım. 17-25 Aralık’ta devletin gizli tanığı olan iki kişinin henüz ifadesi alınmadı. Bu kadarı da fazla olur demezseniz onu da paylaşmak isterim. 17-25 Aralık’ın iki gizli tanığından biri KHK ile ihraç edildi. Hatayı fark edenlerin çabası sonucunda geri döndü ama başka kuruma geçişi onaylanmadı. Bu arada gizli tanıkların kimliği deşifre oldu. FETÖ’cülerin, gizli tanıklardan biriyle irtibat kurduğu, “Seni paraya boğarız. Yeter ki ülke seç, seni buradan kaçırırız” diye teklifte bulundukları söyleniyor. Gizli tanığın şimdiye kadar bu tür teklifleri geri çevirdiği biliniyor. Ama ortada Hüseyin Korkmaz örneği olduğu sürece kimse güvende değil demektir. Çünkü FETÖ’nün kitabında pes etmek yatmıyor. (...)''