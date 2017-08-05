Gizli servis üyeleri taşınmaya başlandı

ABD Başkanı Donald Trump'un şirketlerini kontrol eden üst düzey bir sözcü, Gizli Servis ajanlarının Trump Tower'dan "daha uygun maliyetli ve lojistik açıdan pratik" bir yere taşınacağını belirtti.

Gizli Servisten Trump Tower'daki komuta merkezi görevlilerinin nereye taşınacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, Trump'un sözcüsü söz konusu taşınmanın güvenliği hiçbir şekilde etkilemeyeceğini belirtti. Yapılan açıklamada, iyi ve kalıcı bir yer arandığı ve taşınma kararının karşılıklı olarak alındığı kaydedildi. Trump’ın ise Beyaz Saray'a taşındıktan sonra Trump Tower'daki konutuna gelmediği öğrenildi.