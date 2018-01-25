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Gizli buzlanma kaza getirdi : 4 kişi yaralı

Düzce D-100 karayolu Çilimli ilçesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında gizli buzlanma nedeniyle hafif ticari araç ters döndü araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

25 Ocak 2018 Perşembe 08:14
Gizli buzlanma kaza getirdi : 4 kişi yaralı

Kaza gece geç saatlerde D-100 Karayolu Düzce Orman Ürünleri Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Sakarya’dan Bolu istikametine gitmekte olan E. B. idaresinde ki 16 MCL 22 plakalı hafif ticari araç gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ters döndü. Ters dönen araçta bulunan sürücü E. B. ile birlikte araç içinde bulunan S. B., A. B. ve N. B. yaralandılar. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Düzce’de hastanelere kaldırıldılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 08:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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