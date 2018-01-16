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Gizli anlaşma ortaya çıktı! ABD terör örgütüne bakın ne verdi

ABD ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD arasında yapılan gizli anlaşma gereği Afrin'deki YPG'lilere uçaksavar füze sistemleri verildiği iddia edildi.

16 Ocak 2018 Salı 11:01
Gizli anlaşma ortaya çıktı! ABD terör örgütüne bakın ne verdi

Esad yanlısı olduğu bilinen “Al Masdar” haber sitesi, ABD yönetimiyle PYD arasında yapılan gizli anlaşma gereği Afrin’deki YPG'lilere seyyar uçaksavar füze sistemleri teslim edildiğini duyurdu.

Rus RİA haber ajansının söz konusu siteye dayanarak aktardığı habere göre markası bilinmeyen omuzdan atılabilen kısa menzilli seyyar uçaksavar sistemleri geçtiğimiz hafta gizlice bölgeye ulaştırılarak Afrin’deki YPG temsilcilerine teslim edildiği belirtildi.

Haberde ayrıca omuzdan atılan seyyar uçaksavar füzelerinin Suriye’deki batı koalisyonu anlaşmaları çerçevesinde değil, ABD’nin şahsen PYD ile yaptığı ikili gizli anlaşma çerçevesinde teslim edildiğinin altı çizildi.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 11:01
  1. YPG
  2. Afrin
  3. PYD
  4. PKK
  5. ABD
  • haydarhaydar5 dk önce
    Giripyerle bir etmek lazım ama giripte çıkamamak var işin sonunda, giripte eldeki şehirleri kaybetmek var sonunda hadi aslanlar yürüyün,..
  • Yunus 16Yunus 1624 dk önce
    NE İDDİA SI GERÇEK! "5000 TIR SİLAH" HAVA SAVUNMA VE TANKSAVAR SİLAHLARI
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