Gizli ABD üsleri ortaya çıktı!

Birçok koşu, jogging ve fitness uygulaması kullanıcıların spor aktivitelerini takip etmesini sağlayan GPS özelliğiyle birlikte gelir. Bunlardan biri olan Strava'nın Amerika'ya ait gizli askeri üslerin ve tesislerin yerlerini dünyaya açmış olması büyük yankı uyandırdı.

İlk bakışta bu bilgi sızıntısının bir hacker saldırısından kaynaklandığını düşünmüş olabilirsiniz ancak durum öyle değil. Aksine iki yıldan fazla bir süredir Strava'yı kullanan milyonlarca kişinin aktivite konumlarını gösteren şirketin kendi ısı haritasından (Global Heat Map) kaynaklanıyor.

STRAVA'NIN KÜRESEL ISI HARİTASI

İnternet üzerinden ücretsiz olarak erişilebilen bu ısı haritası 2015-2017 yılları arasında uygulamanın kullanıldığı bölgeleri göstermek için uydu bilgilerini kullanıyor.

Haritaya göz attığımızda Strava'nın yüklü olduğu fitness takip cihazlarının yoğun olarak kullanıldığı Kuzey Amerika ve Avrupa'daki sıcak alanları gösterdiğini görüyoruz. Bununla birlikte, Irak ve Suriyegibi savaş ülkelerinde ısı haritası belirli faaliyet alanları dışında neredeyse tamamen karanlık bir hal almış.

Bu bölgelere yakından bakarsanız bazılarının ABD askeri üslerini gösterdiğini fark edeceksiniz. Ayrıca diğer bazı bilinmeyen lokasyonların Amerikan askerlerinin ve diğer askeri personelin faaliyet gösterdiği gizli karakollar olduğu düşünülüyor. Yani Strava'nın bu gizli askeri üslerde kullanılması kritik noktaların konumlarını açığa çıkarmış durumda.

KÜRESEL ISI HARİTASI NEYİ AÇIĞA ÇIKARDI?

Dileyen herkesin erişebileceği bu ısı haritasının yarattığı güvenlik endişesi 20 yaşındaki Avustralyalı uluslararası güvenlik öğrencisi Nathan Ruser tarafından kamuoyuna açıklandı. Haritayı yakından incelediğini söyleyen Ruser'ın anlattıkları durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Kendisi Suriye'yi yakınlaştırarak ABD askerlerinin bilinen ve gizli konumlarını tespit etti. Bu keşfiyle ilgili tweet attıktan sonra ise diğer Twitter kullanıcıları harita üzerindeki bazı detayları açığa çıkarmaya başladı.

Örneğin, gazeteci Adam Rawnsley Somali'nin başkenti Mogadishu'da CIA üssünün yakınında bir kumsalda koşu aktivitesi gördüğünü söylerken diğer bir gazeteci Ben Taub, ABD Özel Operasyon üslerinin Afrika'nın Sahel bölgesinde nerede olduğunu tespit etti. Ayrıca bir Twitter kullanıcısının Yemen'de bir Patriot füze sisteminin kurulu olduğu konumu bulduğunu da belirtelim.

STRAVA ASKERİ HAREKAT GİZLİLİĞİ İÇİN BÜYÜK TEHDİT

Ruser konuyla ilgili bir tweet'inde Strava'nın küresel ısı haritasının ABD askeri harekat gizliliği için bir tehdit oluşturduğuna değindi. Takip eden gönderilerinde ise haritanın askeri personelin düzenli koşu rotalarının belirlenmesine izin verdiğini söyledi.

Şirket tarafından ilk kez Kasım 2017'de paylaşılan ısı haritası toplam 1 milyar aktivite verisi içeriyor. Isı haritasında ayrıca 3 trilyon enlem ve boylam noktası gösterilirken yaklaşık 10 TB ham veri bulunuyor.

ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Hava Kuvvetleri Albayı John Thomas, ABD ordusunun haritanın etkilerini inceleyeceğini söyledi. Şirket tarafından yapılan açıklamada ise "Global ısı haritamız, platformumuza yüklenen bir milyardan fazla aktivitenin toplu ve anonim görünümünü yansıtır. Özel ve kullanıcı tanımlı gizlilik bölgeleri olarak işaretlenmiş aktiviteleri içermez." ifadeleri kullanıldı.

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