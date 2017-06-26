Giyimde kotun modası geçmiyor

Araştırma şirketi GFK, Türkiye genelinde 12 ilde bin 289 tüketiciyle görüşerek, kot pazarını değerlendirdi.

Araştırmaya göre, kot pazarı tekstil ürünleri toplam cirosunun yüzde 5,7’sini oluştururken, toplam cironun yüzde 89’u kot pantolondan, yüzde 3’ü kot etekten kaynaklandı. Ciroda kot ceketin payı yüzde 5,4, kot elbisenin payı yüzde 2,4, şortun payı da yüzde 0,3 oldu.

Hazır giyimde kıyafet türlerine göre yapılan alışveriş sonuçlarına bakıldığında her 2 kadından biri (yüzde 51) son bir yılda kot pantolon satın aldığını belirtti.

Bu oran erkeklerde kadınlara göre daha yüksek gerçekleşti. Erkeklerin yüzde 73'ü son bir yıl içinde kot pantolon satın aldığını ifade etti.

Harcamalara bakıldığında da erkeklerin kadınlara göre kota daha çok para harcadığı görüldü. Buna göre kadınlar kot pantolon için ortalama 99 lira erkekler ise 102 lira harcadı.

Öte yandan Türkiye'nin geçen yıl itibarıyla kot ihracatı 1 milyar 610 milyon dolar, ithalatı da 196 milyon dolar olarak hesaplandı.

Sektör temsilcileri, özellikle gençlerin giydiği kotun modasının hiçbir zaman geçmediğine işaret ederek, son dönemde kot kumaşının pantolonun yanı sıra gömlekte ve şortlarda da daha sık tercih edilmeye başlandığını kaydetti.