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Giyimde enflasyon tarihi zirvede

TCMB’nin fiyat gelişmeleri raporuna göre; giyim enflasyonu tarihi zirvesine çıktı, gramaj değişikliğiyle ekmek fiyatı arttı, akaryakıt yüzde 1 zamlandı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:20
Giyimde enflasyon tarihi zirvede

Merkez Bankası ocak ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda, enflasyondaki düşüşte büyük ölçüde baz etkilerinin ve işlenmemiş gıda fiyatlarının belirleyici olduğu kaydedildi. Merkez Bankası, ocak ayında işlenmemiş gıda enflasyonunun belirgin oranda düştüğünü, enerji grubunda yıllık enflasyonun elektrik fiyatlarına bağlı yüksek fiyat artışına karşın baz etkisiyle gerilediğini belirtti.

Dün açıklanan verilere göre ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,02 oranında arttı ve yıllık enflasyon 1,57 puan azalarak yüzde 10,35 oldu. Raporda, “Ocakta hizmet fiyatları yüzde 1,26 yükselmiş, grup yıllık enflasyonu 0,24 puan azalarak yüzde 9,23’e gerilemiştir. Bu gelişmede ulaştırma ve haberleşme alt kalemleri etkili olurken, yıllık enflasyon kira ve lokanta-otel gruplarında görece yatay seyretmiş, diğer hizmetlerde ise bir miktar yükselmiştir. Haberleşme hizmetleri ocak ayında internet ve telefon görüşme ücretindeki azalışlara bağlı olarak yüzde 1 civarında gerilemiş, böylelikle bu grupta yıllık enflasyon sıfıra yaklaşarak diğer alt gruplardan önemli ölçüde ayrışmıştır. Temel mal grubu yıllık enflasyonu ocakta 0,13 puanlık artışla yüzde 15,58’e ulaşmıştır. Bu gelişmede yıllık enflasyonu yüzde 12,68 ile tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaşan giyim grubu etkili olmuştur” denildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 09:20
  1. Merkez Bankası
  2. TCMB

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