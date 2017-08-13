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Giydiği ‘HERO’ yazılı tişörtü yakmak istedi

Adıyaman’da giydiği ‘HERO’ yazılı tişörtten dolayı polis ekiplerince durdurulan şahıs, polisten tişörtün anlamını öğrenince çılgına dönerek tişörtü ateşe vermek istedi.

13 Ağustos 2017 Pazar 22:52
Giydiği ‘HERO’ yazılı tişörtü yakmak istedi

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte gezmeye çıkan M.T.’nin giydiği ‘HERO’ yazılı tişörtü fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede Eskisaray Mahallesi PTT Müdürlüğü yakınlarında polis ekiplerince durdurulan M.T., tişörte yazılan yazının ne anlama geldiğini bilmediğini kasıtlı olarak giymediğini belirtmesi üzerine polislerden tişörtün ne anlama geldiğini öğrenen M.T., giydiği tişörtü çıkararak yakmak istedi.

Sokak ortasında soyunan M.T.’nin elinde bulunan çakmağı ve tişörtü alan polis ekipleri tişörtü ters çevirerek M.T.’ye tekrardan giydirdi. M.T., yapılan incelemelerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, M.T. ve ailesi polis ekipleri tarafından ekip aracına bindirilerek eve götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 22:52
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