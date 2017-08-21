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'Gıybet yapmayın' demek cihat mıdır?

Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız Hoca'nın bir sohbetinden kısa bir kesit...

21 Ağustos 2017 Pazartesi 02:44
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 02:44
  1. Gıybet
  2. Gıybet yapmayın
  3. Gıybet ve cihat
  4. Nurettin Yıldız Hoca
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