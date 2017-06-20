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Gıyabi cenaze namazına davet!

Çin işgalindeki Doğu Türkistan’da, Çin işgal yönetimi tarafından bütün ailesi ile birlikte tutuklanarak hapsedilen Doğu Türkistanlı Alim,Eğitimci, Cemaat ve Kanaat önderi Abdulhamit Damollam için Ankara İnanç Özgürlüğü Platformuharekete geçiyor.

20 Haziran 2017 Salı 15:22
Gıyabi cenaze namazına davet!

Ankara İnanç Platformundan yapılan açıklamaya göre Ankara  İnanç Platformu Koordinatörü ve üyeleri ile birlikte 23 Haziran 2017 Cuma günü Ankara Hacı Bayram Camisinde Cuma namazından sonra  Şehit Abdulhamit Damollam için gıyabi namazı kılınacak ve ardından basın açıklaması  yapılacaktır.

Basın açıklamasında Çin’in Doğu Türkistan’daki Oruç  ve Ramazan ibaretlerine koyduğu yasaklar ile Çin’in Müslüman Uygur Türklerine baskı,zulüm ve soykırım uygulamalırı anlatılacak ve  proüesto edilecektir.

Ayrıca,bildiri’de Hükümetimiz başta STK.lan ve Türk-İslam dünyası ile Uluslar arası toplumun Çin katliamlarına karşı gerekli önlemeleri alması talep edileceği bildirildi.

Ankara İnanç Platformunun bu etkinliğine Mazlumlara, Müslüman Türklerin durumuna duyarlı idealist ve insan onuruna sahip Vatandaşlar ile  Ankara’da yaşayan 100 kadar Doğu Türkistanlının tamamının ayrıca, İstanbul ve Kayseri ve civar illerde yaşayan  Uygur Türklerinin Ankara’ya gelerek  kalabalık şekilde bu etkinliklere katılmaları bekleniyor. 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 15:22
  1. hacı Bayram Camisi
  2. Ankara İnanç Platformu
  3. Cuma namazı
  4. Şehit Abdulhamit Damollam
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