Gıyabi cenaze namazına davet!

Ankara İnanç Platformundan yapılan açıklamaya göre Ankara İnanç Platformu Koordinatörü ve üyeleri ile birlikte 23 Haziran 2017 Cuma günü Ankara Hacı Bayram Camisinde Cuma namazından sonra Şehit Abdulhamit Damollam için gıyabi namazı kılınacak ve ardından basın açıklaması yapılacaktır.

Basın açıklamasında Çin’in Doğu Türkistan’daki Oruç ve Ramazan ibaretlerine koyduğu yasaklar ile Çin’in Müslüman Uygur Türklerine baskı,zulüm ve soykırım uygulamalırı anlatılacak ve proüesto edilecektir.

Ayrıca,bildiri’de Hükümetimiz başta STK.lan ve Türk-İslam dünyası ile Uluslar arası toplumun Çin katliamlarına karşı gerekli önlemeleri alması talep edileceği bildirildi.

Ankara İnanç Platformunun bu etkinliğine Mazlumlara, Müslüman Türklerin durumuna duyarlı idealist ve insan onuruna sahip Vatandaşlar ile Ankara’da yaşayan 100 kadar Doğu Türkistanlının tamamının ayrıca, İstanbul ve Kayseri ve civar illerde yaşayan Uygur Türklerinin Ankara’ya gelerek kalabalık şekilde bu etkinliklere katılmaları bekleniyor.