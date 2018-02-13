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Giuliano'nun yerine Anderson Talisca!

Brezilyalı futbolseverler, Fenerbahçeli Giuliano'nun yerine Beşiktaşlı Anderson Talisca’nın milli takıma alınmasını istedi.

13 Şubat 2018 Salı 15:41
Giuliano'nun yerine Anderson Talisca!

Ligde yakaladığı üstün form grafiğini sürdüren Talisca, Brezilyalı futbolseverlerin de ilgisini topladı. Lance Gazetesi'nde, Karabük'e attığı nefis frikik golü yayınlanan Brezilyalı oyuncuyu yorumlayan futbolseverler, milli takımın teknik patronu Tite'ye çağrıda bulundu. Türkiye'den Giuliano'nun milli takıma davet aldığını ancak Talisca'nın seçilemediğini ifade eden bir taraftar, "Giuliano her maç çağrılıyor ama Talisca çok iyi oynamasına rağmen yok. Bu kadarı da fazla" dedi. Bir başka futbolsever ise, "Talisca milli takıma çağrılmayı ve yeteneklerini orada sergilemeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 15:41
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