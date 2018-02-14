Giuliano sakat sakat 12 km...

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, lig lideri Başakşehir’i Brezilyalı golcüsü Fernandao’nun golleriyle 2-0 yenerek çok önemli bir galibiyete imza atmıştı.

Süper Lig’de 21. haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaştı. Sahasında oynadığı son 31 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Başakşehir, Fenerbahçe karşısında bu unvanını koruyamadı. Bu maçla ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.

Doktorlara aldırış etmemişti

Sakat omzuna rağmen riske girip korkusuzca mücadele veren ve sahanın yıldızlarından olan Brezilyalı futbolcu, maçta tam 12 kilometre mesafe kat edip herkesi şaşırttı.

Giuliano, bunun sırrını ise şöyle açıkladı: “Ben sevgi ve inançla beslenirim. F.Bahçe’de bu ortam fazlasıyla var. Teknik ekip ile o kadar iyi çalıştık ki bir maç daha oynardım.”

Göztepe maçında omzu çıkarak sahayı terk eden ve 3 haftadan önce dönemeyeceği açıklanan Giuliano, herkesi şaşırtıp iki hafta sonunda döndü ve Başakşehir’e karşı oynadı.

Bu durum kendisi için büyük risk oluşturuyordu. Aynı yerden sakatlanması sezonu kapatması anlamına da gelebilirdi. Ancak riski aldı ve sahaya çıkarak galibiyetin mimarlarından oldu.

Kim demiş ‘Brezilyalılar koşmaz’ diye?

Gözünü budaktan esirgemeyen sambacı, sakatlığına rağmen sahanın en çok koşan ve mücadele veren isimlerinden biri oldu. “Brezilyalılar koşmaz” sözünü tekzip edercesine tam 12 kilometre mesafe kat etti. Bu kadar süre antrenmansız kalan bir futbolcunun bu rakama ulaşması takdire şayandı.

Giuliano’ya bunun sırrı soruldu. İşte verdiği yanıt: “Ben sevgi ve inançla beslenirim. Fenerbahçe’de bu ortam fazlasıyla var. Aradığım her şey var. burada Antrenörümüz Fatih Yıldız hoca ile o kadar iyi çalıştık ki Başakşehir maçı sonrası bir maç daha rahatlıkla oynardım.”