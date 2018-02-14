Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Giuliano sakat sakat 12 km...

Sakat omzuna rağmen riske girip korkusuzca mücadele veren ve sahanın yıldızlarından olan Brezilyalı futbolcu, maçta tam 12 kilometre mesafe kat edip herkesi şaşkına çevirdi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:21
Giuliano sakat sakat 12 km...

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, lig lideri Başakşehir’i Brezilyalı golcüsü Fernandao’nun golleriyle 2-0 yenerek çok önemli bir galibiyete imza atmıştı.

Süper Lig’de 21. haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaştı. Sahasında oynadığı son 31 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Başakşehir, Fenerbahçe karşısında bu unvanını koruyamadı. Bu maçla ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.

Doktorlara aldırış etmemişti

Sakat omzuna rağmen riske girip korkusuzca mücadele veren ve sahanın yıldızlarından olan Brezilyalı futbolcu, maçta tam 12 kilometre mesafe kat edip herkesi şaşırttı.

Giuliano, bunun sırrını ise şöyle açıkladı: “Ben sevgi ve inançla beslenirim. F.Bahçe’de bu ortam fazlasıyla var. Teknik ekip ile o kadar iyi çalıştık ki bir maç daha oynardım.”
Göztepe maçında omzu çıkarak sahayı terk eden ve 3 haftadan önce dönemeyeceği açıklanan Giuliano, herkesi şaşırtıp iki hafta sonunda döndü ve Başakşehir’e karşı oynadı.

Bu durum kendisi için büyük risk oluşturuyordu. Aynı yerden sakatlanması sezonu kapatması anlamına da gelebilirdi. Ancak riski aldı ve sahaya çıkarak galibiyetin mimarlarından oldu.

Kim demiş ‘Brezilyalılar koşmaz’ diye?

Gözünü budaktan esirgemeyen sambacı, sakatlığına rağmen sahanın en çok koşan ve mücadele veren isimlerinden biri oldu. “Brezilyalılar koşmaz” sözünü tekzip edercesine tam 12 kilometre mesafe kat etti. Bu kadar süre antrenmansız kalan bir futbolcunun bu rakama ulaşması takdire şayandı.

Giuliano’ya bunun sırrı soruldu. İşte verdiği yanıt: “Ben sevgi ve inançla beslenirim. Fenerbahçe’de bu ortam fazlasıyla var. Aradığım her şey var. burada Antrenörümüz Fatih Yıldız hoca ile o kadar iyi çalıştık ki Başakşehir maçı sonrası bir maç daha rahatlıkla oynardım.”

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 10:21
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vatandaşlık ahkam kesmekle olmuyor
    1. Vatandaşlık ahkam kesmekle olmuyor
    2. Türkiye'de ne kadar Suriyeli sığınmacı..
    3. Skandalla ilgili Bakan'dan açıklama..
    4. Kahramanmaraş’ta servet değerindeki..
    5. Akit gördü, yanlıştan dönüldü
    6. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın'dan..
    7. Doğalgaz faturaları yüzde 35 düşecek
    8. O isimden küstah çıkış: Türkiye..
    9. Bu son 28 Şubat olsun
    10. Terör örgütü PKK'nın "tavuk..
    11. TEI’de 36 kursiyer işbaşı yaptı
    12. ASELSAN üretti! Hayat kurtaran yerli..
    13. 150 milyonluk kira sertifikası
    14. Afrin Harekatı'nın Doğu ve Güneydoğu..
    15. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 240 bin..
    16. Çete üyeleri bu yöntemle 1 milyon 200..
    17. 'ABD para veriyor, CHP kalkan oluyor'
    18. Bakan Tüfenkci'den ikinci el araç..
    19. Sağlıkla büyümede ikinci perde
    20. Genç kız şok gerçeği mahkemede öğrendi!
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
    Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...
    Alman savunma deviyle anlaşıldı! Türk tankları...