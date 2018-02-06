Giuliano gönülleri kazandı!

Fenerbahçe'de sağlık heyetinin önümüzdeki haftadan itibaren takıma katılabilir raporuna karşılık Giuliano takımla çalışmalara başlarken, ne pahasına olursa olsun belki de sezonun kırılma noktası olacak Başakşehir maçında forma giymek istediğini söyledi.



Pazar günkü maçta oynayabilmek için özel bandaj uygulaması isteğini sağlık heyetine bildiren Brezilyalı yıldızın bu istekli tavrı teknik direktör Aykut Kocaman'ı da memnun etti.



Giuliano'nun yanı sıra Neto ve Şener'in de dönüşü ile sarı lacivertliler daha ideal bir dizilişle Başakşehir deplasmanına çıkmaya hazırlanırken, Aykut Kocaman'ın öğrencilerine galibiyetten başka bir senaryoyu düşünmemeleri gerektiğini söylediği öğrenildi.



Sezonun en zor deplasman maçına çıkacaklarının altını çizen Kocaman, en büyük güvencelerinin büyük maçlarda daha iyi performans sergilemeleri olduğunu ifade etti.



Büyük maçlarda bireysel hataların da en aza indiği tespitinde bulunan Aykut Kocaman'ın, rakibe özel bir taktikle sahaya çıkacağı ve lideri deplasmanda yenerek rüzgarı arkalarına almayı planladığı bildirildi.