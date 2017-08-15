Gitmezlerse fatura: 25 milyon TL!

Cim Bom’un yeni sezon planlarından düşünülmeyen Luis Cavanda, Hakan Balta, Nigel De Jong ve Ryan Donk’la ilgili herhangi bir gelişmenin olmaması, yönetimi harekete geçirdi. Bu 4 oyuncunun sözleşmelerinin devam etmesi ve iyi paralar kazanmaları, kolay kolay takımdan ayrılmalarını engelliyor. Söz konusu isimlerden Hakan Balta’nın 1 yıllık sözleşmesi var ve yılda 1 milyon 250 bin Euro kazanıyor. Geçen sezon transfer edilen Nigel De Jong’un da tıpkı Hakan gibi kontratı sezon sonunda bitiyor. Hollandalı orta saha, senelik 2.5 milyon Euro alıyor.



Cavanda’nın 2 yılı var



Kontratının son sezonundaki bir başka isim Ryan Donk’un da, 1.5 milyon Euro’luk anlaşması bulunuyor. Cavanda’nın ise henüz 2 yıllık sözleşmesi var ve anlaşma gereği yıllığı 875 bin Euro. Yönetim, eğer bu oyuncularla yollarını ayıramazsa, 4 isim için toplamda kasasından bu sezon 6 milyon 125 bin Euro (25.4 milyon TL) çıkarmak zorunda kalacak.