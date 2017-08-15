Gitmezlerse fatura: 25 milyon TL!
Kadroda düşünülmeyen Cavanda, Hakan Balta, De Jong ve Donk’a henüz talip yok. Bu oyuncular da yıllık ücretleri sebebiyle işi ağırdan alıyor. Eğer onlarla yollar ayrılmazsa, kulübün zararı ise yaklaşık 25 milyon TL.15 Ağustos 2017 Salı 10:43
Cim Bom’un yeni sezon planlarından düşünülmeyen Luis Cavanda, Hakan Balta, Nigel De Jong ve Ryan Donk’la ilgili herhangi bir gelişmenin olmaması, yönetimi harekete geçirdi. Bu 4 oyuncunun sözleşmelerinin devam etmesi ve iyi paralar kazanmaları, kolay kolay takımdan ayrılmalarını engelliyor. Söz konusu isimlerden Hakan Balta’nın 1 yıllık sözleşmesi var ve yılda 1 milyon 250 bin Euro kazanıyor. Geçen sezon transfer edilen Nigel De Jong’un da tıpkı Hakan gibi kontratı sezon sonunda bitiyor. Hollandalı orta saha, senelik 2.5 milyon Euro alıyor.
Cavanda’nın 2 yılı var
Kontratının son sezonundaki bir başka isim Ryan Donk’un da, 1.5 milyon Euro’luk anlaşması bulunuyor. Cavanda’nın ise henüz 2 yıllık sözleşmesi var ve anlaşma gereği yıllığı 875 bin Euro. Yönetim, eğer bu oyuncularla yollarını ayıramazsa, 4 isim için toplamda kasasından bu sezon 6 milyon 125 bin Euro (25.4 milyon TL) çıkarmak zorunda kalacak.