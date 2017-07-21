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Gişelerin önünde ceza yememek için böyle bekliyorlar! Bu da çare değilmiş…

1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan HGS/OGS gişeleri arasındaki yeni hız ölçüm sistemi sürücülerin tepkilerine yol açtı. Ceza yememek için yollarda bekleme yapan sürücüler, ceza almaktan kurtulmaya çalışıyor. Ancak bekleme yapmak ceza almamak için yeterli değil.

21 Temmuz 2017 Cuma 14:40
Gişelerin önünde ceza yememek için böyle bekliyorlar! Bu da çare değilmiş…

Özellikle yaz aylarında yoğun olarak kullanılan İzmir-Aydın otobanının çıkışında yoğun araç kuyrukları oluşmaya başladı. Sürücüler yol boyunca hızlı gidip çıkış gişesine geldiklerinde belirlenen sürenin dolmasını bekliyorlar. Avukat Cevat Kazma, bu davranışın sürücüleri ceza yemekten kurtarmayacağını, otoyollarda belli aralıklarla bulunan kameralar ile de hız ölçümü yapıldığını söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren araçların otoyollardaki hızları ve gişelere giriş çıkış süreleri dikkate alınarak, hız ihlali yapan sürücüler hakkında cezai işlem uygulanmaya başlandı.

Ancak Türkiye genelinde uygulamaya başlanan bu yöntem ile birlikte, gişeler arasındaki belirtilen süreyi daha erken zamanda kat eden sürücüler gişe çıkışlarında beklemeye başladı. Konuyla ilgili görüş bildiren Avukat Cevat Kazma, gişeler arası hız koridorunun işleme alınmasının sürücüleri hızlı gitmekten vazgeçirmediğini ifade etti.

Hız kameraları ile de ölçüm yapılıyor

Sürücülerin hızlı gidip çıkış gişesine gelmeden mola vererek belirlenen sürenin dolmasını beklemelerinin bir çözüm olmadığını belirten Avukat Cevat Kazma, hız koridorlarının yol boyunca yer alan kameralar ile de ölçümlendiğini vurguladı. Cevat Kazma, “Bu sistem devreye girdi diye EDS ve radarlar devre dışı kalmadı” uyarısında bulundu.

Mesafe-süre hesaplamalarına dikkat!

Hız sınırını yüzde 10-30 arası aşanların 154 TL, yüzde 30’dan fazla aşanların ise 427 TL ceza ödeyeceğini belirten Cevat Kazma, sürücüleri HGS/OGS noktaları arasındaki mesafe ve süre bilgilerini dikkatli hesaplamaları konusunda uyardı. Örneğin, Avcılar – Mahmutbey gişeleri arasındaki mesafeyi 10 dakikadan ya da Mahmutbey – Edirne gişeleri arasındaki mesafeyi ise 1 saat 50 dk. dan daha kısa sürede tamamlayan sürücüler hız sınırını aşmış sayılacak.

Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın, Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyollarında yeni uygulamanın başlandığını belirten Cevat Kazma, bu uygulamanın sürücülere ve yolculara güvenli bir şekilde seyahat imkânı sunduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 14:40
  1. HGS
  2. gişe
  3. CEZA
  4. hız sınırı
  • bozerenbozeren13 dk önce
    Bu bekleyenlerden de otoyolda yavaş gitme cezası ve yol işgaliyle bedeli aldın mı, bak o zaman kuzu gibi olurlar!
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR27 dk önce
    kazaların çoğu hızdan değil alkolden oluyor,bütün arabaların hızlarını 120 km ye göre ayarlasınlar,yerli otoların üretimini yaparkende 120 km hızı geçmeyecek gibi ayarlansın,böyle saçmalık olurmu kaymak gibi yollar yapıyorsun ama kullandırmıyorsun büyük tezat
  • Mete SönmezMete Sönmez59 dk önce
    Aydın-İzmir arasını kimhesaplamış????
  • fahrirazifahrirazi59 dk önce
    Çok iyi oldu, Allah razı olsun bunu düşünenlerden. Daha sıkı kontrol edilip cezalar daha artırılmalı, parasının gücüne kapılıp hak, hukuk tanımayan, yolları sırf kendilerine tahsis edilmiş zanneden züppe insanlar artık hizaya gelirler böylece. Hem de kaza tehlikesi de azalmış olur.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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