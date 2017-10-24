Girişimlere hız verildi… Tüm bayraklar kaldırıldı… Kerkük için kritik gün

Kerkük kent merkezinde kontrolü sağladıktan sonra başta güvenlik olmak üzere resmi kurumlarda yeniden düzenlemeye giden Bağdat hükümeti, bu kapsamda bir dizi kararı uygulamaya geçirdi. Irak bayrağının yanı sıra kentin bir çok noktasına asılan parti bayrakları, Bağdat’tan gelen talimatla kaldırıldı.

Tarihi kaladeki Türkmen bayrağının da kaldırılması üzerine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Teşkilat Sorumlusu Mehmet Seman Ağaoğlu, Başbakan Haydar İbadi’nin talimatıyla parti bayraklarının indirildiğini belirterek, “Türkmen milli bayrağımız ve ITC bayrağı, sadece büro ve binalarımıza bağlı olan yerlerde dalgalanacak. Irak bayrağı dışında bütün parti bayrakları kaldırılacak” dedi.

VALİ KİM OLACAK?

Kerkük’e seçilecek yeni valinin kim olacağına dair Kürt, Türkmen ve Arap meclis üyeleri arasında görüş ayrılığını gidermek için Irak İçişleri Bakanı Kasım al Araci, Bağdat’tan Kerkük’e geldi.

KYB, hükümete vali olacak iki isim önerdi. Önerilen isimlerin KYB’nin üst düzey isimlerinden Rızgar Ali ve Rifat Abdullah olduğu bildirildi. Bugün iki isimden birinin vali olarak açıklanması bekleniyor. Daha önce olduğu gibi kent meclisi başkanlığı yine Türkmenlere bırakılacak. Vali seçiminden sonra Bağdat hükümeti, valiyi kontrol edecek ve sınırlayacak yeni bir uygulamaya gidecek. Buna göre, “Milli Güvenlik Konseyi” benzeri bir konsey oluşturulacak ve konseyin başkanı, valinin aldığı kararların yaşama geçirilmesinde son merci olacak.

Bu arada Bölgesel Kürt Yönetimi Güvenlik Konseyi’nce yapılan açıklamada, Irak ordusunun son 48 saattete bölge sınırlarına ABD tipi çok sayıda tank, zırhlı araç ve Hummer sevkettiğini öne sürdü. Bölgedeki kaynakların aktardığına göre, Irak ordusu’nun musul’dan Dohuk ve Zaho’ya yönelik kapsamlı bir operasyona hazırlanıyor. Irak ordusunun hedefinde Türkiye’nin Ovaköy’e açılacak sınır kapısı için koridor açılmasının olduğu belirtildi.

Irak İçişleri Bakanı Kasım al Araci, askeri operasyonları yöneten Irak ordusu generalleri ve Kerkük Valisi Rekan Ceml Cburi’nin katılımı ile Kerkük’te gövde gösterisi yapıldı.

BARZANİ: YENİ SAYFA AÇALIM

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını belirterek, devam eden askeri operasyonların bunun önünde engel oluşturduğunu öne sürdü. Barzani, “Bağdat ile sorunları anayasa çerçevesinde çözmek istiyoruz. Bu konu için Bağdat’a bir heyet gönderip, yeni bir sayfa açmaya hazırız. Heyet gönderilmesi konusunda henüz bir tarih belirlenmedi. Bağdat’ın vereceği yanıtı bekliyoruz. Sorunların anayasa çerçevesinde çözülmesi taraftarıyız” ifadelerini kullandı. Barzani, diyaloğun en kısa zamanda başlamasını temenni ettiklerini kaydetti.

15 KİLOMETRE GÖRÜŞMELERİ

Şiddetli çatışmalara sahne olan Altunköprü kasabasında ise yaşamın normale dönmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Dün zarar gören trafo ve teller onarılarak kasabaya yeniden elektrik verildi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü Altunköprü’ye ailelerin geri dönmesi için kasabanın dışında mevzilenmiş peşmerge gücü ile Erbil’e geri çekilmesi için sınırda görüşmeler yapıldığı öğrenildi. Görüşmelerde Bağdat tarafının 36’ncı paralel sınırına çekilmesi için Kürt tarafını ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

6 BİN DAEŞ ÜYESİ

Bağdat ile diyalog arayan Barzani’ye ağır talep listesi sunulduğu beliriliyor. Talepler arasında sınır kapıları, hava limanlarının teslim edilmesi, peşmergenin Irak ordusuna devri gibi isteklerin yanı sıra Musul ve Telafer operasyonlarında Kürtlere teslim olan DAEŞ’liler ve ailelerinin verilmesi yer alıyor. İddiaya göre Kürtlerin elinde

6 bin DAEŞ üyesi ve ailesi bulunuyor.