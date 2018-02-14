Girişimcilere mentorluk desteği

Protokole göre Teknopark İstanbul bünyesindeki Fikir Küpü ve Teknopark TTO’nun belirlediği girişimcilere İstanbul Ticaret Üniversitesi akademisyenleri mentorluk yapacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren ile Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Macit’ın imzaladığı sözleşme, girişimcilere akademisyenler tarafından mentorluk yapılmasını ve ortak ofis alam tahsis edilmesini içeriyor. Sözleşme kapsamında girişimcilere fikirden ürüne, üründen satışa ve ihracata giden yolda mentorluk hizmetleri sunulacak. Bu arada Teknopark İstanbul 2. Kariyer Günü etkinliği, bu yıl 20 Şubat’ta organize edilecek.

Organizasyon, Teknopark İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren firmalar ile üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerini buluşturacak. Buluşmada, işe alım ve staj programları konusunda öğrencilere bilgi verilecek.