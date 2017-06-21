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Girişimci gençlere büyük müjde! 3 yıl boyunca...

29 yaşını doldurmamış yeni iş yeri açan genç girişimciler, 3 yıl vergi ödemeyecek.

21 Haziran 2017 Çarşamba 10:18
Girişimci gençlere büyük müjde! 3 yıl boyunca...

Kafe, market, lokanta işletsin... Toptancı veya perakendeci olsun önemli değil. Avukat, mimar, doktor veya eczacı da olabilir hiç fark etmez. Yeter ki genç olsun, 29 yaşını doldurmamış olsun ve ‘yeni bir işyeri’ açsın. ‘İlk defa vergi mükellefi olan’ genç girişimcinin yıllık kazancının 75 bin liraya kadarına üç yıl vergi yok.

ŞAHIS ŞİRKETİ ŞARTI

Vergi avantajı üç yıl sürüyor. Avukat ve eczacılar mesleki faaliyetlerini şirket olarak (Kurumlar Vergisi mükellefi) zaten yürütemiyor. Ancak şahsen Gelir Vergisi mükellefi olabiliyor. Bu avantajdan yararlanmak isteyen diğer alanlardaki genç girişimcilerin şirket olarak (anonim veya limited) değil, şahsen faaliyet göstermeleri gerekiyor.

ANONİM ŞİRKETE YOK

Anonim ve limited şirketler, Kurumlar Vergisi mükellefi olduklarından ‘genç girişimci Gelir Vergisi teşvikinden’ yararlanamıyor. Kollektif şirket ve adi ortaklıkta; ortaklar bizzat Gelir Vergisi mükellefi olduklarından teşvikten yararlanabiliyor. Bu yolla 100 bin lira kazançta 22 bin 300 lira avantaj sağlamak mümkün.

ÖRNEK HESAPLAMA

Her ikisi de 2017’de 100 bin lira kazanç sağlayacak iki işletme olsun. Teşvikten yararlanmayan (genç işletmeci olmayan ya da şirket olan) 26 bin 650 lira Gelir Vergisi ödeyecekken, teşvikten yararlanan genç 4 bin 350 lira vergi ödeyecek. Dolayısıyla teşvikin sağlayacağı vergi avantajı, 22 bin 300 lira.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 10:18
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