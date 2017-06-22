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Giriş çıkışlar kapatıldı… Kimse dışarıya çıkartılmıyor! Hücre evine baskın

Adana Emniyet Müdürlüğü terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi oluşturduğu ve canlı bomba geldiği yönündeki istihbarat üzerine şafak vakti 250 polisle eve askın yaptı. Evde bulunan 7 kişi gözaltına alınırken bomba imha ekipleri aramalarını devam ettiriyor.

22 Haziran 2017 Perşembe 08:06
Giriş çıkışlar kapatıldı… Kimse dışarıya çıkartılmıyor! Hücre evine baskın

Adana Emniyet Müdürlüğü terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi oluşturduğu ve canlı bomba geldiği yönündeki istihbarat üzerine şafak vakti 250 polisle eve askın yaptı. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde terör örgütü DEAŞ militanlarının hücre evi oluşturduğu istihbaratı geldi. Polis bu istihbarata üzerine harekete geçerek bir süre DEAŞ militanlarını takibe aldı. Terör ekipleri teröristlerin hücre evine yüklü miktarda bomba ve silah getirdiği canlı bomba olacakları bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda operasyon planlandı.

Terör ekipleri şafak vakti 15 zırhlı araç, özel harekat ile birlikte 250 polisle şafak vakti düğmeye bastı. Belirlenen adrese gelen polisler evin bulunduğu sokağı evin arkasına ve diğer iki sokağı abluka altına aldı. Özel harekat polisleri çelik kalkanlarla eve doğru yaklaşıp bir süre sora kapıları kırarak eve girdi. Polis evde bulunan 7 kişiye gözaltı işlemi yaparken çevrede özel harekat polisi de kuş uçurtmadı. Bu arada operasyona helikopterde havadan destek verdi. Zanlılar gözaltına alındıktan sonra eve bomba imha ekipleri geldi.

Evde bomba arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada polisler sokak başlarını uzun namlulu silahlarla tutmaya devam ederken sokağa giriş çıkışlar yasaklandı. Sabahleyin polisleri gören vatandaşlar da şok oldu. Polisin hücre evindeki çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 08:06
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