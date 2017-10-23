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Giriş-çıkışlar kapatıldı… Büyük operasyon başladı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bugün sabaha karşı silah seslerinin duyulduğu Selahattin mahallesine polis ve jandarma ekipleri ortak operasyon düzenledi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:32
Giriş-çıkışlar kapatıldı… Büyük operasyon başladı

Silvan'ın Selahattin Mahallesi'nde, Gaza Tope mevkiinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine polis ve Jandarma ekipleri mahalleye sevk edildi. Giriş ve çıkışa kapatılan mahallede, sokak başlarında ekipler önlem aldı, özel harekâtçı polislerin de aralarında olduğu güvenlik güçleri evlerde arama yapmaya başladı. Evlerdeki arama sürerken, operasyonla ilgili açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:32
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