Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gırgır çizerine zorla getirme kararı

Gırgır dergisi çizeri Seyfi Şahin'in "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis ceza istemiyle yargılanmasına başlandı.

18 Temmuz 2017 Salı 19:03
Gırgır çizerine zorla getirme kararı

Gırgır mizah dergisinin 7. sayısında yer alan "Musa Kızıldenizi ayırır ve Yahudileri kurtarır" başlıklı karikatürde, çizer Seyfi Şahin'in "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis ceza istemiyle yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Seyfi Şahin katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Müşteki Ali Emre Bukağılı'nın avukatı Emine Pınar Işılar, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, "Semavi dinlerin tamamına yapılan hakaret kamu barışını bozacak niteliktedir. İddia konusu karikatürler ile ilgili medyada yoğun bir tartışma yaşanmıştır." dedi.

Sanık Şahin'in avukatı Murat Eyüpoğlu da bir sonraki celse sanığı duruşmada hazır edeceklerini kaydederek, beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

Mahkeme hakimi, usulüne uygun çağrı kağıdı tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen sanık Seyfi Şahin hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 19:03
  1. Pınar
  2. Asliye Ceza Mahkemesi
  3. Küçükçekmece
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    1. Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
    2. HDP'li 2 milletvekili hakkında..
    3. Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon..
    4. Rusya korkusu bunu yaptırdı!
    5. Mercedes 3 milyon aracını geri çağırdı
    6. Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele..
    7. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    8. AB Bakanı Çelik: Katılım müzakereleri..
    9. Otomobille ambulansa çarpan alkolü..
    10. Yangın tatbikatına rüzgar engeli
    11. Çorum’da yetiştiricilere 100 adet..
    12. Irak'tan Rusya'ya çağrı: Bize destek..
    13. Askerliğini yaparken yatağa mahkum oldu
    14. 'Seni görevinin başında değil,..
    15. Hakkari'de bir PKK'lı terörist etkisiz..
    16. Başkan albayrak yağmurdan olumsuz..
    17. "Sagna’nın imzalamasını istiyorum"
    18. Van Büyükşehir Belediyespor’a orta..
    19. Bursa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 4..
    20. “Balıkesir sporda adını dünyaya..
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!