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Giresunspor'un hedefini açıkladı

Adana Demirspor'u 2-1 yenen Giresunspor'da Başkan Yardımcısı İbrahim Özkul, önemli olanın bundan sonra takımı istenilen noktaya getirmek olduğunu söyledi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:33
Giresunspor'un hedefini açıkladı

TFF 1. Lig'de dün deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yenen Akın Çorap Giresunspor'da, kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, önemli olanın bundan sonraki maçlarda seri yakalayıp takımı istedikleri noktaya getirmek olduğunu söyledi.

Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda Adana Demirspor karşısında iyi bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Takım halinde güzel futbol oynadıklarını dile getiren Özkul, bundan sonraki maçlar için de takımdan iyi sinyaller aldıklarına işaret etti.

Özkul, deplasmanda alınan bir galibiyetin kazanma serisi haline gelmediği takdirde başarı sayılamayacağına dikkati çekerek, "Önemli olan bundan sonraki maçlarda seri yakalayıp Giresunspor'u istediğimiz noktaya getirmek. Önümüzdeki maçlardan galibiyetler, güzel sonuçlar almamız lazım. Hedefimizden kopmamak için her maça ayrı bir konsantrasyonla çıkmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 13:33
  1. TFF 1. Lig
  2. Akın Çorap Giresunspor
  3. Adana Demirspor
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