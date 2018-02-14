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Giresunspor Başkanı'ndan ‘Futbolcu mu dövelim?’ açıklaması

Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, "Sportif başarının gelmesi kolay değil, bunun için savaşıyoruz. Futbolcuyu mu dövelim?" ifadelerini kullandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 14:56
Giresunspor Başkanı'ndan ‘Futbolcu mu dövelim?’ açıklaması

1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ ilginç açıklamalara imza attı. Bozbağ, "Sportif başarının gelmesi kolay değil, bunun için savaşıyoruz. Futbolcuyu mu dövelim?" dedi.

Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, Giresunspor Tesisleri'nde teknik direktör Yılmaz Vural ile düzenlediği basın toplantısında, kulübün genel anlamda tarihinin en iyi dönemini yaşadığını belirtti.

Ligde birçok takım borçla uğraşırken kendilerinin Süper Lig için uğraştığına dikkati çeken Bozbağ ilginç ifadeler kullandı.

"RAKİPLERİN VURDUĞU GOL, BİZİMKİLERİN VURDUĞU AUT OLUYOR"

Bozbağ, "Sportif başarının da gelmesi kolay değil, bunun için savaşıyoruz. Futbolcuyu mu dövelim? İş kötü günde sahip çıkmak. Rakiplerin her vurduğu gol, bizimkilerin her vurduğu aut oluyor. Bu kadar yenilgiyi ben de beklemiyordum" diye konuştu.

Bozbağ, sportif başarıyı yakalamak adına Yılmaz Vural'ı takımın başına getirdiklerini ifade ederek, "Bu takımı Süper Lig'e çıkarana kadar ben buradayım, savaş devam edecek, çünkü bu taraftar bunu hak ediyor. Taraftarımız merak etmesin, biz bu kötü günleri atlatacak bir camiayız, takımı layık olduğu yere götüreceğiz ama biraz anlayış" değerlendirmesinde bulundu.

Giresunspor topladığı 31 puanla ligde 7. sırada yer alıyor.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 14:56
  1. Giresunspor
  2. Mustafa Bozbağ

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