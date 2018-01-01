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Giresunspor'da hangi oyuncular ayrılıyor?

TFF 1’inci Ligi ekibi Akın Çorap Giresunspor’da 6 oyuncuyla yolların ayrıldığı bildirildi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 18:24
Giresunspor'da hangi oyuncular ayrılıyor?

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Özgür Yılmaz, Berkan Yıldırım, Fevzi Elmas, Canberk Dilaver, Mertcan Aktaş ve Mehmet Akyüz’e kendilerine kulüp bulmalarını istedik. Kulübümüze verdikleri emekten dolayı kendilerine teşekkür ederiz” denildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, ikinci yarı hazırlıkları için yarın Antalya'da kampa girecek.

Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflere ulaşmak için ligin ikinci yarısına iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

İkinci yarının başlangıç tarihinde yaşanan bir haftalık ertelemenin kamp programına da yansıyacağını dile getiren Bozbağ, "Şu anda ucu açık bir kamp programımız var, önümüzdeki günlerde ne zaman biteceği belli olacaktır. Muhtemelen 11-12 Ocak'a kadar kamp devam edecektir. Bu sezon Süper Lig hedefimize ulaşmak istiyoruz, bunun için de ikinci yarıya çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Devre arasında bütçemize göre transfer yapmayı da planlıyoruz. İnşallah ikinci yarı daha iyi bir Giresunspor izleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Bozbağ, 6 oyuncu ile yolları ayırmayı planladıklarını kaydederek, "Özgür Yılmaz, Berkan Yıldırım, Mehmet Akyüz, Canberk Dilaver, Mertcan Aktaş ve Fevzi Elmas'tan kendilerine kulüp bulmalarını istedik. Bu futbolcular, Antalya kampında yer almayacak." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 18:24
  1. Yeşil beyazlı kulüp
  2. TFF 1. Lig
  3. Akın Çorap Giresunspor
  4. Giresunspor
  5. Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ
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