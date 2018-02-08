Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Giresunspor Yılmaz Vural ile anlaştı

Giresunspor, Yılmaz Vural ile anlaştığını duyurdu. Yılmaz Vural'ın sezon sonuna kadar takımda kalacağı belirtildi.

08 Şubat 2018 Perşembe 15:50
Giresunspor Yılmaz Vural ile anlaştı

1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi.

1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Yılmaz Vural, 1. Lig'de hafta sonu deplasmanda oynanacak Eskişehirspor maçı öncesinde takımın başına geçerek çalışmalara başladı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 15:50
  1. Akın Çorap Giresunspor
  2. Yılmaz Vural

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'ye rağmen Katar Emiri'nden kritik görüşme!
    1. ABD'ye rağmen Katar Emiri'nden kritik..
    2. İşte Putin'in rakipleri
    3. Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları..
    4. AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında..
    5. Gümrükte büyük operasyon! 59 kişi..
    6. ABD ve Fransa için çarpıcı iddia:..
    7. Burdur Valisi Yılmaz'dan alkışlanacak..
    8. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye..
    9. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat..
    10. Ankara'daki patlamanın nedeni belli..
    11. Doğu Guta ve İdlib’te ölü sayısı 180’i..
    12. İSKİ'den flaş açıklama! Su sıkıntısı...
    13. Erzurum'da 50 bin liralık ziynet..
    14. Sigaranın tek nefeste vücuda verdiği..
    15. FETÖ'nün 'adliye yapılanması'nı tek..
    16. Türk tanklarına görünmeyen koruma..
    17. MHK'dan Fenerbahçe'ye yanıt: Hukuki..
    18. İçişleri Bakanlığı'ndan Kırklareli..
    19. Tarihe damga vurmuş bir şehir: Trabzon
    20. İstanbulkart'ta yeni dönem!
    Müneccim olmaya gerek yok! Şehitlerin sorumlusu...
    Müneccim olmaya gerek yok! Şehitlerin sorumlusu...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi