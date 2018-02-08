Giresunspor Yılmaz Vural ile anlaştı
Giresunspor, Yılmaz Vural ile anlaştığını duyurdu. Yılmaz Vural'ın sezon sonuna kadar takımda kalacağı belirtildi.08 Şubat 2018 Perşembe 15:50
1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi.
1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Yılmaz Vural, 1. Lig'de hafta sonu deplasmanda oynanacak Eskişehirspor maçı öncesinde takımın başına geçerek çalışmalara başladı.
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