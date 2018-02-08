Giresunspor Yılmaz Vural ile anlaştı

1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi.

1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Yılmaz Vural, 1. Lig'de hafta sonu deplasmanda oynanacak Eskişehirspor maçı öncesinde takımın başına geçerek çalışmalara başladı.