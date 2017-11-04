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Giresunspor, Erzurum'a geçit vermedi

TFF 1. Lig'in 11'inci haftasında Akın Çorap Giresunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yendi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 18:07
Giresunspor, Erzurum'a geçit vermedi

Akın Çorap Giresunspor: 2 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan, Deniz Turgut, Hüseyin Aylak

Akın Çorap Giresunspor: Anıl Atağ, Caner Arıcı, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Dialiba, Dimitriadis, Dodo, Korkishko (Dk. 46 Fatih Atik), Jones (Dk. 75 Mehmet Akyüz), Sinan Özkan (Dk. 85 Recep Aydın)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kaya Tarakçı, Acka, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Lokman Gör, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Scuk, Abdulkadir Özdemir (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Erhan Çelenk, Hamza Younes (Dk. 75 Mert Nobre), Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Harba)

Goller: Dk. 60 Sinan Özkan, Dk. 87 Mehmet Akyüz (Akın Çorap Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Caner Arıcı, Dk. 73 Fatih Atik (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 41 Abdulkadir Özdemir, Dk. 46 Gökhan Karadeniz, Dk. 53 Kubilay Sönmez (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 18:07
  1. Akın Çorap Giresunspor
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor

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