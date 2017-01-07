Giresun'dan üç kıtaya 'fındık kıran' ihracatı

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Giresun'da bir firma tarafından geliştirilen fındık ve bademlerin yeşil dış kabuğunu ayıklama, ev tipi fındık, badem ve ceviz kırma makineleri ABD, Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerine ihraç ediliyor.

Batlama Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren firma, 55 yıldır kendi geliştirdiği fındık ve badem ayıklama makinelerinin yanı sıra ev tipi fındık, badem ve ceviz kırma makineleri üretimi yapıyor.

Son yıllarda araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucu ürün çeşitliliğini artıran firma, imal ettiği makineleri ABD başta olmak üzere Romanya, Gürcistan, Moldova, Hollanda, İspanya, Azerbaycan, ABD, Cezayir ve Bulgaristan olmak üzere 10 ülkeye gönderirken, önümüzdeki günlerde Fas'a ihracat yapmaya hazırlanıyor.