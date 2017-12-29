Giresun'da teslim olmuştu, o terörist için karar çıktı

Bölücü Terör Örgütü PKK’nın sözde Karadeniz açılım grubunda yer alan ‘Agit Van’ kod alı terörist Hasan Demir 15 Aralık günü Yağlıdere ilçesi Günlük yaylası kırsalında yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinasının önüne çıkarak operatöre teslim olduğunu söyleyerek güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

PKK’lı Demir’in 14 günlük jandarma sorgusunun ardından bugün Espiye ilçesinde yoğun güvenlik önlemleri altında hakim karşısına çıkartıldı. Yaklaşık 4 saat süren mahkemenin ardından PKK’lı Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK’lı Demir, jandarmadaki ilk ifadesinde ve arazi üzerinde gösterdiği yerler ile örgütün Karadeniz yapılanmasına ağır darbeler vurulmuştu.