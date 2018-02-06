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Giresun'da sahte para operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Giresun'da, piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen 3 zanlı tutuklandı.

06 Şubat 2018 Salı 18:34
Giresun'da sahte para operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de 26 Ocak'ta sahte para olayına karıştığı belirlenen "06" plakalı bir otomobilin Giresun'da bulunduğunu belirleyen polis ekipleri, söz konusu aracı Çıtlakkale Mahallesi'nde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 20 ve 50 liralık toplam 350 sahte banknot ele geçirildi.

Araçtaki H.D, E.G. ve Z.Ö. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda, sahte paraları İstanbul'da temin ettikleri öne sürülen F.D. ve S.Ö'nün de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 18:34
  1. Giresun
  2. operasyon
  3. sahte para

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