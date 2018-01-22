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Giresun'da köpeği otoyola attığı önü sürülen şüpheli tutuklandı

Giresun'da köpeği otoyola attığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 21:41
Giresun'da köpeği otoyola attığı önü sürülen şüpheli tutuklandı

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz Sahil Yolu'nda köpeği  sürükleyerek otoyola attığı iddiasıyla B.U.'nun polis ekiplerince yakalandığı  belirtildi.

Şüpheliye emniyet görevlilerince kamera görüntülerinin gösterildiği  vurgulanan açıklamada, "Görüntüdeki kişinin kendisi olduğunu teşhis etmiş ancak  köpeğin kendisini takip ettiğini, bu esnada yoldan geçen bir arabanın çarptığını,  ondan sonra onu alıp kenara koyduğunu, sözlü olarak olay anında alkollü olduğunu  beyan etmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, köpeğin sahibi Ahmet Sarıaydın'ın da müracaatının  sağlandığı aktarıldı.

Şüpheli hakkında mala zarar verme ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma  Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı ve zanlının tutuklandığı kaydedildi.
 

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 21:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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