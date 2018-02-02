Giresun’da kontrolden çıkan minibüs viyadük duvarına çarptı

55 LD 670 plakalı minibüs, Teyyaredüzü Mahallesi’nde bulunan viyadük ayrımına geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak viyadük duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü ve minibüste bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yol temizliği yaparken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.