Giresun'da katliam gibi kaza!

Alınan bilgiye göre, Ali German (62) yönetimindeki 28 K 6045 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, ilçeye bağlı Gülpınar Köyündeki Çömlekçi deresine yuvarlandı.

Kazada, sürücü German olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araç içerisinde bulunan 15 yaşındaki torunu Osman Samet Kaya ise 112 Acil Servis ekiplerince, Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.