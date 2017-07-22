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Giresun'da katliam gibi kaza!

Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dede ile torunu hayatını kaybetti.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:16
Giresun'da katliam gibi kaza!

Alınan bilgiye göre, Ali German (62) yönetimindeki 28 K 6045 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, ilçeye bağlı Gülpınar Köyündeki Çömlekçi deresine yuvarlandı.

Kazada, sürücü German olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araç içerisinde bulunan 15 yaşındaki torunu Osman Samet Kaya ise 112 Acil Servis ekiplerince, Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 18:16
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