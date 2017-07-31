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Giresun’da intihar

Giresun’da bir kişiikamet ettiği binanın 5 katından atlayarak intihar etti.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:19
Giresun’da intihar

Olay Giresun’da Kavaklar mahallesi Gazi Caddesi Yeniyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden de intihara teşebbüs ettiği öğrenilen Serkan Öveç Atmaca (34) ikamet ettiği binanın 5. katından bina boşluğuna atlayarak intihar etti. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Atmaca’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Atmaca’nın cesedi morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Atmaca’nın evli ve 4 çocuk babası olduğu ve bir süredir psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:19
  1. Kavak
  2. Giresun
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