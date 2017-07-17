Giresun’da FETÖ soruşturmasında serbest bırakılan 7 sanık yeniden tutuklandı

Giresun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında, 'Silahlı Terör Örgütü' yöneticiliğinden dava açılan 7 zanlı önce salıverildi ardından ise yeniden tutuklandı.

Giresun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce Tirebolu İşadamları Derneği’ne (TİŞAD) yönelik yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınmış ardından ise tutuklanmıştı. Tutuklu bulunan sanıkların 14 Temmuz Cuma günü yapılan duruşmasında 7 kişi Giresun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan itiraz sonrasında ise serbest bırakılan 7 kişi tekrar mahkemeye çıkartılarak tutuklandı. 7 sanığın yeniden tutuklamasına hükmeden hakimin “Önce sizi kendi insani duygularımla tahliye ettim şimdi ise Türk Milleti adına tutukluyorum” dediği öğrenildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında ise hala 403 tutuklu bulunduğu ve bu tutuklulardan 396 kişinin davasının açıldığı kaydedildi.