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Giresun’da FETÖ soruşturmasında serbest bırakılan 7 sanık yeniden tutuklandı

Giresun’da FETÖ/PDY soruşturmasında 7 sanığı serbest bırakan hakim “Önce sizi kendi insani duygularımla tahliye ettim şimdi ise Türk Milleti adına tutukluyorum” diyerek tutuklamış

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:12
Giresun’da FETÖ soruşturmasında serbest bırakılan 7 sanık yeniden tutuklandı

Giresun’da  FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında, 'Silahlı Terör Örgütü' yöneticiliğinden dava açılan 7 zanlı önce salıverildi ardından ise yeniden tutuklandı.
  Giresun’da  FETÖ/PDY soruşturması kapsamında  bir süre önce Tirebolu İşadamları Derneği’ne (TİŞAD) yönelik yapılan operasyonda  22 kişi gözaltına alınmış ardından ise tutuklanmıştı. Tutuklu bulunan sanıkların 14 Temmuz Cuma günü yapılan duruşmasında 7 kişi Giresun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakılmıştı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan itiraz sonrasında ise serbest bırakılan 7 kişi tekrar mahkemeye çıkartılarak tutuklandı. 7 sanığın yeniden tutuklamasına hükmeden hakimin “Önce sizi kendi insani duygularımla tahliye ettim şimdi ise Türk Milleti adına tutukluyorum” dediği öğrenildi.
  Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında ise hala 403 tutuklu bulunduğu ve bu tutuklulardan 396 kişinin davasının açıldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:12
  1. giresun
  2. hakim
  3. tutuklama
  4. Temmuz
  • grngrn1 sa önce
    Bir yiyim abi ayağı var ama hayırlısı ,yok insani duyguları ile bırakmış Türk milleti adına tutuklamış NE YANİ BİZ VİCDANSIZMIYIZ,hakim halt etmiş
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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